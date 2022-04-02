Ксаверий де Местр, 2 апреля 2022, 09:55 — REGNUM Мэр Чикаго Лори Лайтфут распорядилась выделить $12,5 млн для обеспечения льгот малообеспеченным жителям на фоне исторически высоких цен на бензин. Программа, получившая название Chicago Moves, проводится в партнерстве с Fifth Third Bank и Onbe. Власти намерены помочь жителям Чикаго в условиях растущих цен на бензин и инфляции путем предоставления транспортных льгот, говорится в заявлении мера.

Электромобиль
Электромобиль
Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Взгляд правительства на экономику можно выразить в нескольких коротких фразах: Если она движется, облагайте ее налогами. Если она продолжает двигаться, регулируйте ее. А если она останавливается, субсидируйте ее», — цитирует Рональда Рейгана jimbob30135.

«В дополнение к наказанию ответственных людей, которые много работали и экономили, демократы теперь усугубят боль, передав больше богатства бедному классу, который они сами создали. За этим последуют еще большие налоги и еще большая инфляция», — негодует randy4usa.

Андре Коллин. Бедные люди
Андре Коллин. Бедные люди

«То же самое предлагает Калифорния. Видите, что они делают? Вместо того, чтобы сделать Америку энергетически независимой, демократы делают американцев зависимыми от правительства», — указывает stonetalons.

«Я думал, нам говорили, что высокие цены на бензин — это хорошо, потому что это заставит нас меньше ездить. Но мы будем раздавать карточки на бензин, чтобы люди могли позволить себе ездить больше? Демократическая логика», — отмечает jimbob30135.

«А может сразу по электромобилю?» — иронизирует lawrencejoy.

«Я думал, что пенсионная система Чикаго недофинансирована на миллионы. И все же у города есть деньги на эту программу?» — удивляется Justgreat.

«Это продолжение усилий Демократической партии по уничтожению среднего класса граждан США, которые не получат «бесплатный газ», а будут вынуждены платить за него», — подозревает less4more.

«Чикаго ничего им не даст, рабочий класс, как обычно, будет поддерживать нахлебников. Они очень щедры на деньги налогоплательщиков», — злится lastrites.

«Таким образом, рабочий класс не только платит высокие цены на бензин для своих автомобилей, но и несет бремя оплаты чужого бензина и транзита. Забрать у одного, чтобы отдать другому», — негодует Chief27.

Эдвард Хоппер. Заправочная станция. 1940
Эдвард Хоппер. Заправочная станция. 1940

«Новый «черный рынок» для льготных карт!» — восклицает Doofus368.

«Люди с низким доходом в Чикаго не работают. Почему бы не выдать карточки на бензин представителям среднего класса, которые работают, и малому бизнесу, который страдает от цен на бензин? Таким образом, эти люди смогут продолжать работать, генерируя налоговые поступления для подачек неработающим», — предлагает OHpat007.

«Я вижу здесь закономерность. Вознаграждать людей, у которых нет инициативы. Они же не собираются работать. Возможно, эти программы должны быть выгодны среднему и высшему классу?» — задает риторический вопрос tavorboom.

«Так называемая «группа с низким доходом» получает столько субсидий от нас, рабочего класса, у них, вероятно, в два раза больше денег, чем у нас. Они получают субсидированную аренду, субсидированные коммунальные услуги, субсидированный бензин, талоны на питание, помощь для детей-иждивенцев, медицинскую помощь и при этом им не нужно платить студенческие кредиты или налоги. Вот это страна!» — восклицает nola70127.