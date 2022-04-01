Рим, , 23:29 — REGNUM 52,4% граждан Италии полагают, что премьер-министр Италии Марио Драги не играет никакой «активной роли» в украинском конфликте, а все вопросы решаются «большими игроками», таковы опубликованные 1 апреля итоги опроса Termometro Politico.

Марио Драги World Economic Forum

Противоположной точки зрения придерживаются 14,4% респондентов. По мнению 31,1% граждан, определенная «роль» у Драги в этом конфликте есть, но она значительно менее выражена, чем при обсуждении вопросов экономики.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 80 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.