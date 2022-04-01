Ростов-на-Дону, , 23:24 — REGNUM В Ростовской области разложат 450 тыс. доз вакцины против бешенства диких животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 апреля.

Электронная микрофотография вируса бешенства

Превентивные меры в местах обитания хищников принимаются дважды в год — весной и осенью. В 2022 году особое внимание уделят территориям, на которых были зарегистрированы случаи бешенства, а также приграничным районам. Ветеринары используют препарат «Рабистав».

В январе–феврале 2022 года донские ветеринары привили от бешенства около 60 тыс. восприимчивых животных. Это крупный рогатый скот, собаки, кошки и животные других видов.