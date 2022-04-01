Рим, 1 апреля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. По данным за февраль 2022 года, импорт энергоносителей в Италии вырос на 228% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 1 апреля в национальной службе статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В целом объем импорта за указанный срок вырос на 69%.

Объем экспорта итальянских товаров за тот же период увеличился на 21%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.