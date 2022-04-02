2 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 09:55 — REGNUM Кинопремию «Оскар» за лучший фильм в 2022 году получили создатели ленты CODA, рассказывающей историю девочки из глухонемой семьи, которая стремится стать певицей. Фильм был приобретен американским техногигантом Apple для своего онлайн-кинотеатра. В связи с этим колумнист The New York Times Фархад Манджу задается вопросом: должно ли нас беспокоить неизбежное экономическое, политическое и культурное господство технологических компаний?

Голливуд Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожалуй, нет, отвечает Манджу. Во-первых, успех фильма не принесет существенной прибавки к и без того крупной прибыли компании, а во-вторых, Apple далеко не первый корпоративный интервент в шоу-бизнесе. На протяжении десятилетий автодилеры, канадские ликёроводочные магнаты и американские корпорации бросали якорь в Голливуде в поисках ниши для дополнительной рекламы своих брендов. Например, компания Sony вошла в сферу развлечений еще в 1989 году, и сегодня крупная библиотека фильмов Sony Pictures может похвастаться кучей лауреатов премии «Оскар».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«20 лет назад я прочитал замечательную статью об этом под названием «Однажды вы поедете на своей Sony в магазин Sony, чтобы купить еще немного Sony». Когда мегакорпорации начинают заниматься всем, происходят очень странные вещи», — делится Michael.

«Прежде всего, судя по всему, это очень достойный фильм. Также спасибо компании Apple за поддержку фильма. У них есть деньги, и они решили потратить их на этот фильм, так что это их заслуга. Я не являюсь ни фанатом, ни ненавистником Apple. Но, по моему мнению, весь этот интегрированный бизнес — не очень хорошая вещь. Я думаю, что это мешает нам думать самостоятельно. Наконец, Apple — большая компания. Они были круты, когда были аутсайдером, но это было давно», — размышляет Klaas Nauta.

Оскар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Независимо от их недостатков как мегакорпорации, стремящейся к прибыли и лишенной всякого чувства морали (разве большинство вещей, которые они производят, не производятся на рабских ставках в Китае?), по крайней мере у кого-то в компании хватило проницательности сделать ставку на фильм-победитель», — отмечает EB.

«Я решил купить продукцию Apple в 1980-х годах, потому что программное обеспечение было превосходным, как и аппаратное обеспечение. Но теперь это не так. Apple управляется кучкой типичных поверхностных и неуверенных в себе руководителей, которые жаждут все больше и больше денег. Джобс был ужасным человеком, но компании было лучше с ним. Жаль, что в Америке мало честных, справедливых, компетентных руководителей. Цены на их аппаратуру сильно завышены, и, возможно, ситуация изменится к лучшему, но я сомневаюсь в этом», — комментирует Gene.

«За годы своей жизни я владел слишком большим количеством продуктов Apple, чтобы подсчитать их количество, и в последние несколько лет, особенно в последние годы, можно было видеть, как близко Apple подошла к полной интеграции всех продуктовых линеек, и мне это нравится», — рассказывает Rick H.

«Являясь владельцем продуктов Apple в большинстве категорий, я не знаю, чтобы компания когда-либо продавала данные или метаданные обо мне каким-либо «партнерам». Возможно, потому что компания зарабатывает так много денег законным путем на своих продуктах и услугах, только Apple среди технологических гигантов отдает приоритет моей конфиденциальности, а не легкой прибыли. Уже одно это ставит ее далеко вперед по сравнению с ее «братьями» из Большого технологического сектора», — подчеркивает Sam.