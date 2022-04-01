Рим, 1 апреля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Экономические затруднения испытывают 23,4% жителей Рима, заявили 1 апреля представители благотворительного общества Caritas.

Василий Суриков. Собор Святого Петра в Риме. 1884

10,3% граждан (входят в состав указанной группы) находятся на грани нищеты.

Как и в других городах страны, в Риме растет уровень имущественного расслоения граждан, а феномен «работающих бедных» встречается все чаще, отметили в Caritas.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.