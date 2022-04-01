Ростов-на-Дону, , 23:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается усиление ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, 2 и 3 апреля в Ростове-на-Дону ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, 4 апреля — до 23 метров в секунду. Непогода может спровоцировать обрывы линий электропередачи, а также падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Пешеходов и автомобилистов спасатели просят соблюдать осторожность и быть предельно внимательными.