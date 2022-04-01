Ижевск, 1 апреля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. В Удмуртии закрылся еще один ковид-центр, который работал в Завьяловской районной больнице. Учреждение возобновило плановый прием пациентов, сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

Для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией в республике остаются функционировать 550 коек, при этом 40% инфекционного коечного фонда сейчас свободны.

Пинчук подчеркнула, что именно сейчас, когда наблюдается серьезный спад заболеваемости, самое время пойти ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 1 апреля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 695 634 человека. Второй компонент препарата получили 551 607 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. 135 486 человек прошли ревакцинацию.

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