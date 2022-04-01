Рим, 1 апреля 2022, 23:08 — REGNUM Исполняя общие решения ЕС, власти Италии арестовали счета и имущество «русских олигархов» более чем на 900 млн евро, заявил в интервью Bild 1 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
«Мы и далее будем действовать оперативно и жестко», — добавил он.
Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные».
Ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 80 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.