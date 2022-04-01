Псков, , 23:22 — REGNUM Еще пятеро военнослужащих Псковского территориального гарнизона, уроженцев Псковской земли, погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщил 1 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Гвардии майор Артём Лазаренко



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Список погибших в ходе спецоперации псковичей пополнили:

Гвардии рядовой Игорь Ивкин

Гвардии старший сержант Сергей Горохов

Гвардии сержант Виктор Диденко

Гвардии сержант Алексей Уваров

Гвардии майор Артём Лазаренко

Их проводили в последний путь с воинскими почестями.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память», — написал Ведерников на своей странице в соцсети.

Общее количество погибших военных, о которых официально сообщали власти Псковской области, достигло 18 человек.

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