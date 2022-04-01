Псков, 1 апреля 2022, 23:22 — REGNUM Еще пятеро военнослужащих Псковского территориального гарнизона, уроженцев Псковской земли, погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщил 1 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Список погибших в ходе спецоперации псковичей пополнили:
Гвардии рядовой Игорь Ивкин
Гвардии старший сержант Сергей Горохов
Гвардии сержант Виктор Диденко
Гвардии сержант Алексей Уваров
Гвардии майор Артём Лазаренко
Их проводили в последний путь с воинскими почестями.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память», — написал Ведерников на своей странице в соцсети.
Общее количество погибших военных, о которых официально сообщали власти Псковской области, достигло 18 человек.
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