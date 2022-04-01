Москва, 2 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Бригада мотострелков в ходе российской специальной военной операции на Украине проявила себя профессионально, освободила территорию от националистов, дала возможность войскам ВС РФ продвигаться дальше. Мужественно и профессионально проявил себя Майор Рамазан Хадживахидов.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Майор Рамазан Хадживахидов в составе мотострелковой бригады лично руководил подразделениями артиллерии и вёл наступательные действия с целью блокировать район расположения украинских националистов.

Рамазан в ходе боестолкновения проявил высокие навыки управления огнём артиллерии. В результате нанесённого под руководством майора Хадживахидова огневого поражения было уничтожено до десяти единиц бронетехники и до 80 человек живой силы националистов.

Министерство обороны Российской Федерации Майор Рамазан Хадживахидов

В ходе применения разведывательно-огневого комплекса была обнаружена и подавлена реактивная артиллерийская батарея. Также в бою Рамазан лично корректировал огонь миномётных батарей мотострелковой бригады.

Грамотные действия и профессионализм майора Рамазана Хадживахидова позволили подавить все огневые средства противника в зоне ответственности мотострелковой бригады, благодаря чему удалось освободить район от националистических формирований и продолжить продвижение российских войск.