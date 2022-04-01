Москва, 1 апреля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Террористическими группировками, действующими в сирийской провинции «Идлиб», готовится провокация с применением химического оружия, сообщил 1 апреля на брифинге замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлёв.

U.S. Department of Defense Химическое оружие

По данным российских военных, террористами организована скрытная доставка ракет с отравляющими веществами на опорный пункт в провинции Идлиб.

«Снаряжение боеприпасов осуществлялось в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб под руководством специалистов одной из европейских стран», — рассказал Журавлёв.

«По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения», — добавил замначальника Центра.