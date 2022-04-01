Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Палата представителей США одобрила законопроект об отмене федерального запрета на распространение и хранение марихуаны. Однако инициатива вряд ли получит поддержку в Сенает, сообщает Reuters.

Палата представителей США

В ходе голосования в Палате представителей законопроект, который позволит вычеркнуть наркотик из списка контролируемых американским правительством веществ, поддержали 220 законодателей и 204 проголосовали против.

Чтобы обрести юридическую силу, документ должен пройти Сенат и быть подписан президентом США Джо Байденом, однако многие сомневаются в том, что это случится, так как большинство республиканцев негативно относятся к идее о легализации марихуаны.