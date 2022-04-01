Рим, 1 апреля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Поставляя оружие на Украину, власти Италии «тушат пожар керосином», заявил 1 апреля в эфире Mediaset посол России в Италии Сергей Разов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Он отметил, что часть вооружений были доставлены из Италии на Украину уже после того, как представители Москвы и Киева начали переговоры.

Поставки итальянского оружия (а также оружия НАТО через Италию) на Украину не пойдут на пользу отношениям двух стран, учитывая, что из этого оружия могут быть убиты граждане России, сказал Разов.

Посол также напомнил, что власти Украины раздали неподготовленным гражданам тысячи единиц вооружений. Ни к чему хорошему это не приведет, подчеркнул он.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Ранее правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 70 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.