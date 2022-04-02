Москва, 2 апреля 2022, 00:00 — REGNUM Сержант Максим Кайтанов мужественно действовал в ходе спецоперации России на Украине: он и его товарищи отстояли стратегически важный плацдарм, при этом не было допущено потерь среди личного состава и техники российских войск.

Армия, вооруженные силы России
Армия, вооруженные силы России
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Перед батальонно-тактической группой, в составе которой действовал сержант Максим Кайтанов, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил.

Сержант Максим Кайтанов
Сержант Максим Кайтанов
Министерство обороны Российской Федерации

Украинские националисты, пытаясь выдавить российские войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы.

В ходе боестолкновения сержант Кайтанов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три бронетранспортёра противника, а плотным огнём крупнокалиберного пулемёта «Утёс» отразил наступление пехоты, в результате чего националисты отступили и в дальнейшем уничтожены.

Своими мужественными действиями сержант Кайтанов заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию стратегически важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было.

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