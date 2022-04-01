Москва, 2 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сержант Максим Кайтанов мужественно действовал в ходе спецоперации России на Украине: он и его товарищи отстояли стратегически важный плацдарм, при этом не было допущено потерь среди личного состава и техники российских войск.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

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Перед батальонно-тактической группой, в составе которой действовал сержант Максим Кайтанов, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил.

Министерство обороны Российской Федерации Сержант Максим Кайтанов

Украинские националисты, пытаясь выдавить российские войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы.

В ходе боестолкновения сержант Кайтанов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три бронетранспортёра противника, а плотным огнём крупнокалиберного пулемёта «Утёс» отразил наступление пехоты, в результате чего националисты отступили и в дальнейшем уничтожены.

Своими мужественными действиями сержант Кайтанов заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию стратегически важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было.