1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о причастности сына американского президента к созданию на Украине биологического оружия.

Елизавета Коробова, , 23:03 — REGNUM Информация, согласно которой сын нынешнего президента США Хантер Байден имел отношение к созданию компонентов биологического оружия на территории Украины, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Биооружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"На фоне назревающего скандала Джозеф Байден поспешил сделать заявление: «Хантер — сын Путина», — шутит Наталья П.

Многие пользователи не были удивлены этой информации, потому что у кровожадного президента могут быть только кровожадные отпрыски.

«Мерзкий папа, мерзкий сын. Мерзкая семейка, которая пытается править миром. Нельзя им этого позволить», — написала Любовь Ш.

«Отец — убийца, и сын туда же… семейка убийц, одним словом», — пишет Алья Н.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Некоторые комментаторы отмечают, что сын Байдена — это неотъемлемая часть американской элиты, которая вся по уши замарана в крови.

«Воистину, яблоко от яблони недалеко падает. Байдены — это семейка моральных уродов и дегенератов, как образец англосаксонской элиты», — поделилась своим мнением Регина Д.

Часть людей полагает, что США десятилетиями изучают новые способы массового уничтожения мирного населения.

«У США жуткий интерес к бактериологическому оружию ещё со времён Второй мировой войны. Они и фашистов тогда многих у себя «под крылышком» пригрели, чтобы заниматься этими делами», — напоминает Денис Н.

Ряд пользователей удивляется молчанию, которое сопровождает вскрытие информации о причастности сына американского президента к разработке биологического оружия на Украине.

«Удивляет отношение Европы. То есть когда им надо, они бревно в глазу не замечают», — отмечает Виталий Ч.

«А где все эти западные следящие организации? Почему молчат? Если бы этим промышляла Россия, то орали бы из всех утюгов. Где вы, лицемеры наши?» — интересуется Арсений Ц.

Отдельные комментаторы отмечают, что России необходимо довести эту информацию до международных организаций, чтобы в итоге осудить Америку и её руководство.

«Как всегда пойдут в полное отрицание, что с них взять. Хорошо, что Россия вообще всё это начала, и мы обнаружили эти лаборатории, а то вдруг чего», — пишет Константин С.

«Так вот оно в чём дело? Теперь-то вряд ли уже отвертятся. Байден, оказывается, прикрывал сыночка своего. Последствия будут, надо этого добиваться всеми силами», — написал Анатолий А.

«Прекрасно. Какие ещё доказательства нужны для того, чтобы начать полномасштабное расследование? Пора к этому делу подключать китайцев и начинать раскачивать тему в ООН. Америка ещё поплатится за своим тёмные дела», — уверен Демьян Н.

Бесчеловечные эксперименты и создание биологического оружия не должно сойти с рук семье Байдена, пишут граждане.

«Есть момент. Этих фашистов надо прижать и передать в суд. Американская элита людей за людей не считает. Пора отвечать. Если не мы, то, скорее всего, никто не усмирит эту чёрную гадину», — указывает Рафаэль И.

Напомним, 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине о том, что сын нынешнего президента США Хантер Байден имел отношение к созданию компонентов биологического оружия на территории Украины.