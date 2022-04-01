Орел, , 22:37 — REGNUM Уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности возбуждены в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Орла», сообщили 1 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Согласно материалам дела, в январе 2021 года между МКУ «УКС г. Орла» и ООО «Мир строительной техники» были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах города Орла. Подрядчик работы исполнил в полном объёме, начальника управления подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат. Однако обязательства по оплате работ выполнены не были — подрядчик не получил более 7,8 млн рублей.

«Также, своими действиями подозреваемый создал препятствия в осуществлении законной предпринимательской деятельности организации подрядчика», — уточнили в СК.

Как уточняется, уголовные дела были возбуждены по материалам УФСБ России по Орловской области и прокуратуры региона.