Белгород, 1 апреля 2022, 22:32 — REGNUM «Несмотря на то, что весь день прошёл в достаточно сложной и напряжённой обстановке, он действительно добрый, потому что у нас ни один человек на территории Белгородской области не погиб», — подвёл итоги 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что за исключением происшествия на нефтебазе, серьёзных разрушений в области не отмечено.
Как сообщало ИА REGNUM, спасатели локализовали крупный пожар на нефтебазе, жителям разрешили вернутся в дома. Расследованием обстоятельств авиаудара украинских вертолётов, в результате которого произошло возгорание, займутся следователи центрального аппарата СКР.
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