Белгород, , 22:32 — REGNUM «Несмотря на то, что весь день прошёл в достаточно сложной и напряжённой обстановке, он действительно добрый, потому что у нас ни один человек на территории Белгородской области не погиб», — подвёл итоги 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Пожар на нефтебазе Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона отметил, что за исключением происшествия на нефтебазе, серьёзных разрушений в области не отмечено.

«Вся ситуация, несмотря на критику, которая может последовать за моими словами, но всё-таки я абсолютно искренне уверен в них, ситуация находится под контролем. Вооружённые силы Российской Федерации, полиция, Росгвардия, МЧС, администрация правительства Белгородской области, администрации наших городов, районов, округов и сёл — мы все находимся на своих постах. Мы все готовы выйти и решать самые сложные проблемы, которые могут быть!» — поддержал жителей губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели локализовали крупный пожар на нефтебазе, жителям разрешили вернутся в дома. Расследованием обстоятельств авиаудара украинских вертолётов, в результате которого произошло возгорание, займутся следователи центрального аппарата СКР.

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