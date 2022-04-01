Москва, 2 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Российские мотострелки в ходе спецоперации на Украине приняли бой с многократно превосходящими силами украинских боевиков. Командир танка старший сержант Казбек Алимурадов и экипаж отстояли в тяжёлом бою освобождённый от ВСУ населённый пункт, который снова пытались захватить украинские националисты.

Министерство обороны Российской Федерации Армия

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобождённых российскими Вооружёнными силами населённых пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу.

Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника.

Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.

Министерство обороны Российской Федерации Старший сержант Казбек Алимурадов, командир танка

Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы националистов, а также три боевых бронированных машины.

В результате ожесточённого боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Казбека Алимурадова российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооружённые формирование вблизи освобожденного населённого пункта.