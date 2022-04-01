Тирана, , 22:35 — REGNUM Глава мусульманской общины Албании Буяр Спахиу 1 апреля поздравил единоверцев с предстоящим началом священного для мусульман месяца Рамадана.

Азим Азимзаде. Рамазан у бедняков. 1938

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Спахиу призвал мусульман всего мира уделить внимание духовному и моральному росту, а также заняться улучшением своего здоровья.

Буяр Спахиу «Рамазан — это месяц схождения книги, Святого Корана. Книги, являющейся словом Бога, пришедшего через пророка Мухаммеда, которая является нашим духовным и общественным путеводителем».

Также Спахиу призвал единоверцев молиться о мире и солидарности в период волнений.

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