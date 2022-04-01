Тирана, 1 апреля 2022, 22:35 — REGNUM Глава мусульманской общины Албании Буяр Спахиу 1 апреля поздравил единоверцев с предстоящим началом священного для мусульман месяца Рамадана.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Спахиу призвал мусульман всего мира уделить внимание духовному и моральному росту, а также заняться улучшением своего здоровья.
Также Спахиу призвал единоверцев молиться о мире и солидарности в период волнений.
Читайте ранее в этом сюжете: Рамазан в Узбекистане начнется 2 апреля