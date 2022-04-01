Тбилиси, 1 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Во время нападения на тбилисский банк было применено оружие, сообщает 1 апреля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из к/ф «Тёмный рыцарь». Реж. Кристофер Нолан. 2008. США Ограбление банка

В настоящее время полиция разыскивает трёх человек за нападение на филиал «Банка Грузии» в Самгорском районе столицы. Двое преступников вошли помещение банка и под дулом пистолета потребовали деньги. Ещё один сообщник ждал их снаружи в автомобиле «Субару».

На данном этапе неизвестно, какую сумму денег потребовали и забрали злоумышленники. Охраннику банка удалось ранить одного из налётчиков в ногу. Преступники отобрали оружие у охраны и после этого скрылись. Очевидцы говорят, что слышали только один выстрел. Кассир банка сейчас допрашивается полицией.

Напомним, что на отделения «Банка Грузии» в последние годы было совершенно несколько нападений. Так, во время налёта на филиал в городе Зугдиди в 2020 году было взято в заложники 43 человека и похищено $ 500 000.