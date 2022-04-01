Москва, , 22:19 — REGNUM Украинские нацисты, контролирующие Николаевскую область, заминировали шлюзы на реке Южный Буг и угрожают затопить более 10 населённых пунктов, сообщил 1 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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В случае подрыва зарядов в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску, уточнил он.

«В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску», — рассказал Мизинцев.

«Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан», — подчеркнул он.

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