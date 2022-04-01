Белгород, , 22:19 — REGNUM Благодарность за слаженные действия при ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде выразил поздно вечером 1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спасатели на пожаре на нефтебазе Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания.

«От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову по за проявленный героизм при тушении пожара. Помимо белгородских спасателей были задействованы силы и средства курских и воронежских подразделений. Еще раз спасибо всем ребятам! Вы настоящие профессионалы!» — обратился губернатор в телеграм-канале к спасателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ликвидации пожара были задействованы более 300 человек.