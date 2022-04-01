Москва, , 22:10 — REGNUM Украина не предпринимает никаких действий для предоставления выхода иностранных судов из её морских портов, сообщил 1 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что на Украине по прежнему заблокированы более 60 иностранных судов.«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданскому судоходству не создается. В очередной раз предупреждаем о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили.Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания).Кроме того, ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и № 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора», — рассказал Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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