Скопье, , 22:34 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 1986 образцов выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 249 случаев выздоровления. Об этом 1 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

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По последним данным, за сутки в стране скончались пять пациентов с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 306 178 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9226, 295 237 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1770 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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