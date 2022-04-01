Тбилиси, 1 апреля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. 61-е заседание правительственной комиссии по интеграции Грузии в Европейский союз состоялось под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает 1 апреля gov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

С момента подачи заявки на членство в ЕС прошел почти месяц. Грузия, чья заявка вскоре была отправлено из Европейского совета в Европейскую комиссию, теперь ждет специального вопросника от этой структуры. То, как Грузия отреагирует на европейские инструкции, было главным вопросом сегодняшнего заседания правительственной комиссии.

Заседание комиссии стала первой встречей правительственной команды после того, как заявка Грузии была направлена в ЕС. Было решено создать постоянные рабочие группы, которые будут тематически работать в направлении внедрения анкет, полученных от ЕС. Было отмечено, что отношения Грузия-ЕС перешли на новый этап, и страна успешно продолжает выполнять свои обязательства по соглашению об ассоциации с ЕС. Сегодня у комиссии, возглавляемой премьер-министром, была конкретная повестка дня.

Наряду с новыми перспективами особое внимание следует уделить стратегическим коммуникациям с партнёрами, а также с гражданским обществом, это была одна из важных тем, обсуждавшихся на встрече. Речь шла о режиме индивидуального диалога со странами-членами ЕС, который уже начался и должен быть более активным. Сегодня комиссия одобрила национальный план действий по интеграции Грузии в ЕС на 2022 год и заслушала отчёт о выполнении прошлогоднего плана. Главным докладчиком по этим вопросам был вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Министерства получили от премьер-министра конкретные задачи по эффективной реализации необходимых мер в короткие сроки. К этому времени уже выполнено 40% соглашения об ассоциации. Сегодня министры объясняли, кто именно отвечает за конкретные направления. Также, по их мнению, в прошлом году законодательство стало ближе к европейским стандартам и был достигнут прогресс в этой сфере.

Наряду с исполнительной властью будет активно участвовать в процессе европейской интеграции и грузинский парламент.

Основной функцией правительственной группы является надзор за выполнением обязательств, взятых перед ЕС, и процессом европейской интеграции. Члены комиссии будут активно обсуждать внедрение вопросника Еврокомиссии на следующих заседаниях. От этого процесса зависит, как европейская структура подготовит рекомендации, которые, в конечном итоге, определят статус кандидата для Грузии.