Москва, 1 апреля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Украинские провокаторы пытаются парализовать работу морского гуманитарного коридора, сообщил 1 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он подчеркнул, что украинская сторона до сих пор не подтвердила готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора, а также «всячески уклоняется от взаимодействия по решению данного вопроса».

«Более того, российской стороной фиксируются случаи работы на 16 международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-Морского Флота России и призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора.

Подобные действия украинских властей расцениваются исключительно как прикрытие своих бесчеловечных решений — оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве «живого щита», — рассказал Мизинцев.