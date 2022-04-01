Приштина, , 22:06 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 апреля в международный день людей с аутизмом посетил мероприятие, организованное Национальной ассоциацией аутизма в Косово.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал сограждан знать и ценить вклад людей с аутизмом в общество, а также расширять знания об этом заболевании.

Курти призвал к проведению мероприятий, нацеленных на раннюю диагностику аутизма с целью как можно раньше начать лечение. По мнению ученых, раннее вмешательство приводит к существенному повышению качества жизни аутистов. В Косово посвятили 2022 год людям с особыми потребностями.

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