Приштина, Сербия, 1 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 апреля в международный день людей с аутизмом посетил мероприятие, организованное Национальной ассоциацией аутизма в Косово.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал сограждан знать и ценить вклад людей с аутизмом в общество, а также расширять знания об этом заболевании.

Курти призвал к проведению мероприятий, нацеленных на раннюю диагностику аутизма с целью как можно раньше начать лечение. По мнению ученых, раннее вмешательство приводит к существенному повышению качества жизни аутистов. В Косово посвятили 2022 год людям с особыми потребностями.