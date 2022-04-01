1 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Богдан Безпалько, , 22:47 — REGNUM Все наши умы сейчас заняты получением вестей с полей брани, в наших сердцах звучат Донецк, Мариуполь, Гостомель, Мелитополь, Херсон и другие города и веси Малороссии и Донбасса. Повестка специальной военной операции затмила собой всё, но иногда сквозь неё все же пробиваются сообщения, которые заставляют ещё раз задуматься, или скорее — убедиться: союзников у России практически нет.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

В телеграм-каналах широко распространили видео митинга в Киргизии, где пылкий молодой человек объяснял необходимость отказа от поддержки РФ, выхода из ЕАЭС, ОДКБ и срочного проявления своей лояльности по отношению к Западу и США. Главным предметом страха молодого киргиза были, естественно, санкции, которые могущественный Запад мог объявить его стране. Молодой человек может не знать, что Киргизия в экономическом плане зависит не столько от стран Запада, сколько от РФ, в еще большей степени — от тех денежных переводов, которые в Киргизию пересылают гастарбайтеры. Киргизы, работающие в РФ, это прекрасно понимают, но осуждать своего товарища не спешат. Они тоже высказывают недовольство, связанное с опасениями, что русские переселенцы (беженцы) из Донбасса займут их рабочие места и им, киргизам, придется уехать домой. Это хорошо показывает зависимость как Киргизии, так и самих киргизов от российского трудового рынка, но почему-то никак не влияет на уровень поддержки России во время проведения специальной военной операции. По крайней мере об осуждении участников этого митинга в Киргизии от представителей Киргизского конгресса ничего слышно не было.

Казахстан тоже «радует». В августе 2021 года лимоновцы провели акцию у его посольства под названием «Обезумевший Казахстан», во время которой повесили на ограждения баннеры с русофобскими высказываниями казахстанского национал-либерала Маргулан Боранбая, организатора «языковых патрулей» Куата Ахметова, Аскара Умарова.

Последний примечателен не столько рядом уничижительных заявлений в адрес русского народа, сколько тем фактом, что после подавления смуты января 2022 года войсками ОДКБ неожиданно стал министром информации в новом правительстве. Пополнил ряды новой элиты и другой русофоб — Ерлан Карин, связанный с казахстанским изводом «Серых волков» и занявший пост госсекретаря Казахстана. Всё это несколько подзабылось, стёрлось на фоне высокой, перенасыщенной новостями и событиями информационной повестки. На фоне боёв на Украине, дефицита сахара, санкционной и экономической войны громогласно прозвучало заявление заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова о том, что Казахстан будет соблюдать санкции в отношении России.

Подразделения КМС ОДКБ в Казахстане Министерство обороны Российской Федерации

Де-факто это означает полное банкротство идей Евразийского экономического союза, точнее, подтверждает то, что давно твердили аналитики: ЕАЭС нужен азиатским республикам исключительно как инструмент получения бонусов от России — доступа к банкам и кредитным линиям, трудовому, товарному и сырьевому рынкам. Когда речь заходит о каких-либо усилиях с их стороны, о каких-то издержках, сразу же начинаются крики возмущения и требования «компенсаций».

Еще один гвоздь в крышку гроба нашего экономического союза — это подписанная руководством Казахстана в Тбилиси декларация «О Транскаспийском коридоре Восток — Запад». Речь идёт о сотрудничестве в области энергопотоков, альтернативных российским, пусть пока и на уровне деклараций.

Русофобия, которую тихо, но эффективно взращивали в Казахстане все эти годы, дала обильные плоды, которые вызрели на фоне событий на Украине (недаром же одиозный Куат Ахметов сбежал не куда-нибудь, а именно на Украину). Казахские нацисты уже не стесняются в выражении своего откровенного отношения к русским и определении им места в Казахстане. Тем более что власти, недавно спасённые от «бородачей» войсками ОДКБ и РФ, всячески этому потворствуют: например, они легализовали стремление создать свою партию окологосударственного националиста Мухтара Тайжана, лобызавшегося с одиозным украинским нацистом Олегом Тягнибоком.

Олег Тягнибок RLuts

В Казахстане проводятся проукраинские митинги, а сторонников России (например, владельцев автомобилей с символом Z) преследуют или увольняют за пост в соцсетях — как, например, сотрудника Театра русской драмы им. Михаила Лермонтова помощника режиссера Артёма Щурова. Это тем более печально, что увольняли русского человека из русского театра… русские же люди, но, очевидно, не обладающие ни мужеством, ни совестью.

Впрочем, это хотя бы актёры (вспоминается сакраментальное выражение Колчака об актерах, кучерах и проститутках), но вот как понять бывшего офицера Константина Авершина, уволившего из клуба с громким названием «Честь имею» инструктора Ольгу Аксёнкину, высказавшуюся в поддержку спецоперации России в соцсетях? Почем ваша честь продается, пан Авершин? Видимо, недорого.

Также началась активная травля Любови Пановой, ведущей «Европа Плюс Казахстан», опять же — за поддержку России в соцсетях. Ее тоже уволили (заставили уволиться), а теперь грозят и возбуждением уголовного дела по знакомой статье «за разжигание розни». Надеяться в таких условиях на освобождение открыто пророссийского блогера Ермека Тайчибекова было бы крайне наивно.

Казахстанские СМИ наводнили русофобские спикеры и эксперты. Вместе с этим российские телеканалы отключили еще 28 февраля, не скрывая, что причиной этому является освещение ими спецоперации ВС РФ на Украине. Отключены на неопределенный срок Первый канал, НТВ, «Россия 24», «Россия 1», «Звезда» и «МИР 24». Вместо них теперь будет вещать казахстанский государственный телеканал «Хабар 24».

В Казахстане собирают гуманитарную помощь Украине, но при этом местные спецслужбы преследуют граждан за сбор помощи для Донбасса.

Никакой свободы слова в Казахстане нет, как и равноправия и демократии, что доказывается не только советами «засунуть свой язык», но и антиармянскими, антидунганскими погромами. В итоге на наших южных рубежах сформировалась точно такая же русофобская «украина», с той только разницей, что казахам не нужно доказывать самим себе свою нерусскость. Хотя необходимость придумывать историю и навязывать язык — прежде всего, своим же, казахам, осталась.

Казахстан, ты обезумел. Выздоровление может быть болезненным.