Казань, 1 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Главный тренер казанского «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды от подмосковных «Химок» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 со счетом 2:3.

Светлана Бекетова Леонид Слуцкий

«Первый тайм был почти без моментов, осторожная игра, а во втором тайме был фейерверк голов. Заключительный стандарт, к сожалению, был не в нашу форму. Сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы пытались проявить характер, но проиграли. Сложно оценить качества игроков без отрыва от эмоций», — заявил Слуцкий.

«Рубин», потерпев поражение, с 25-ю очками временно остался на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» набрали 21 очко и поднялись на тринадцатую позицию.