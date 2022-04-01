Лондон, , 21:55 — REGNUM Руководство миланского «Интера» планирует провести переговоры с 29-летним центральным защитником лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигером. Об этом 1 апреля сообщил журналист Экрем Конур.

Летом 2022 года Антонио Рюдигер покинет стан «пенсионеров» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер требует от клубов, которые намерены подписать с ним контракт, 30 миллионов евро в качестве подписного бонуса. На немецкого защитника также претендуют мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Рюдигер принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота лондонского «Тоттенхэм» и «Лестер Сити» и получил шесть желтых карточек.