Лондон, 1 апреля 2022, 21:55 — REGNUM Руководство миланского «Интера» планирует провести переговоры с 29-летним центральным защитником лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигером. Об этом 1 апреля сообщил журналист Экрем Конур.

«Челси»
«Челси»
Pixabay.com

Летом 2022 года Антонио Рюдигер покинет стан «пенсионеров» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер требует от клубов, которые намерены подписать с ним контракт, 30 миллионов евро в качестве подписного бонуса. На немецкого защитника также претендуют мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Рюдигер принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота лондонского «Тоттенхэм» и «Лестер Сити» и получил шесть желтых карточек.