Киев, , 21:51 — REGNUM Концертный менеджер Кирилл Чибисов сделал прогноз относительно карьерного будущего и дальнейших заработков украинской певицы Лободы (Светлана Лобода). Соответствующая информация появилась на сайте издания «МК» 1 апреля.

Светлана Лобода Okras

«Будущее Лободы в России возможно только с единственным условием, если она принимает российское гражданство. Иначе для нее, считай, настала досрочная пенсия. А чтобы ей теперь существовать на Украине, Свете нужно перезаписать все свои песни на украинский язык», — заявил менеджер. Также Чибисов в шутку отметил, что исполнительница может вернуться к акустическому исполнению своих песен под рояль, поскольку всё ещё остаются люди, которые любят её именно за творчество.

Ранее Лободу исключили из списка публичных лиц, поддерживающих проведение спецоперации на Украине. Отмечается, что в настоящее время певица находится на территории Мальты.

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