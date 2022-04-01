На Вологодчине провалились под лёд два ребёнка, одного спасли
Вологда, 1 апреля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Вологодской области на реке Тошня у деревни Новый Источник двое мальчиков провалились под лед. Одного из них удалось спасти, сообщает ГУ МЧС.
Ian Mackenzie
Лед
ЧП произошло вечером 1 апреля. Мальчики шести и семи лет гуляли у реки без взрослых. Одного из них из реки смогли вытащить случайные прохожие. На месте идут поиски второго ребенка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге с начала зимы на воде погибли пять человек.