Вологда, 1 апреля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Вологодской области на реке Тошня у деревни Новый Источник двое мальчиков провалились под лед. Одного из них удалось спасти, сообщает ГУ МЧС.

Ian Mackenzie Лед

ЧП произошло вечером 1 апреля. Мальчики шести и семи лет гуляли у реки без взрослых. Одного из них из реки смогли вытащить случайные прохожие. На месте идут поиски второго ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге с начала зимы на воде погибли пять человек.