Москва, 1 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Восемь километров составила глубина продвижения российских военных в течение дня 1 апреля в ходе спецоперации России на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

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Информируя о ходе операции, представитель российского оборонного ведомства отметил, что к настоящему моменту от украинских нацподразделений удалось очистить посёлок Урожайное (ДНР).

Продолжается бой за освобождение от украинских боевиков из 54 отдельной механизированной бригады ВСУ совхоза «Октябрь».

Конашенков "Глубина продвижения за день составила восемь километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом».

По данным Минобороны России, с начала спецоперации на Украине уничтожены 124 самолёта и 82 вертолета ВСУ, три с половиной сотни БПЛА, 1,8 тыс. украинских танков и других боевых машин. Также разбиты установки РЗСО, артиллерийские орудия, миномёты.