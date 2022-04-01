ВС РФ продвинулись на 8 км в ходе спецоперации
Москва, 1 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Восемь километров составила глубина продвижения российских военных в течение дня 1 апреля в ходе спецоперации России на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Информируя о ходе операции, представитель российского оборонного ведомства отметил, что к настоящему моменту от украинских нацподразделений удалось очистить посёлок Урожайное (ДНР).
Продолжается бой за освобождение от украинских боевиков из 54 отдельной механизированной бригады ВСУ совхоза «Октябрь».
По данным Минобороны России, с начала спецоперации на Украине уничтожены 124 самолёта и 82 вертолета ВСУ, три с половиной сотни БПЛА, 1,8 тыс. украинских танков и других боевых машин. Также разбиты установки РЗСО, артиллерийские орудия, миномёты.