1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:53 — REGNUM Решение главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина подписать указ о создании администрации города Мариуполя вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Люди заслужили мир! Столько они ждали этого! Спасибо нашей армии! Хорошо давят фашистов! Желаю процветания и развития ДНР!» — обращается Василий Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что создание администрации — важный шаг на пути становления мирной жизни в Мариуполе. Граждане отмечают, что специальная военная операция России на Украине делает так, чтобы местные жители были освобождены из-под нацистской оккупации, теперь им нужна человеческая власть.

«Денацификация идёт полным ходом. И, конечно же, мы не позволим нацистам просто так вернуться. Администрация — это очень хорошая идея, на месте не должно быть притеснения или иного насилия. Россия идёт освобождать Донбасс. Мы победим!» — уверен Степан С.

«Мариуполь давно нормально не жил. Нацистская оккупация — это не жизнь. Желаю этому городу обрести долгожданный покой», — пишет Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что жители Мариуполя натерпелись за последний месяц, поэтому людям нужно помочь вернуть их жизнь в нормальное мирное русло.

«Правильно. Жизнь должна входить в нормальное русло», — считает Лариса Д.

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«Правильно! Когда мы начнём чётко и ясно говорить людям и менять жёлто-голубые цвета на освобождённых территориях на триколоры или красные флаги, тем быстрее они приходят в сознание. Это нужно людям на Украине, чтобы у них была уверенность, что мы их не бросим. Мы пришли навсегда!» — написала Регина Д.

Часть людей полагает, что у жителей Мариуполя дел невпроворот — им предстоит отстроить свой город, по сути, заново, ведь неонацисты использовали социальные и жилые объекты в качестве щита.

«Решение правильное и своевременное. Надо же возвращаться к нормальной жизни. Им теперь придётся в скором темпе, за лето, восстановить, отстроить город заново. И учиться жить мирно», — написал Денис Н.

«Чем быстрее придут люди, готовые навести порядок, тем быстрее в городе установится мир. Можно вспомнить, как быстро отстроился Берлин после капитуляции Германии. Практически моментально. Пару лет и будто бы и не было никакой войны. Надо работать в этом направлении», — указывает Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что мир миром, а денацификация Мариуполя всё ещё в самом разгаре, ведь боевики неонацистских группировок до сих пор не сложили оружие и держат, хоть и малую, но часть территории города под своим контролем.

«Мир в Мариуполе не установится, пока последний нацист там не будет уничтожен. Нацисты сражаются до конца, но этот конец, я надеюсь, наступит уже скоро. Чем быстрее выбьют бандеровцев из города, тем быстрее город вернётся в мирную жизнь. Те кадры, которые у нас, свидетельствуют, что подавляющее число жителей Марика хочет одного — мира», — считает Кирилл В.

Напомним, 31 марта на сайте главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина был опубликован документ, согласно которому был подписан указ о создании администрации города Мариуполя.