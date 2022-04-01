Манчестер, Великобритания, , 21:40 — REGNUM Завтра, 2 апреля, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

На матч назначена бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты главного судьи — Даррен Кэнн и Иан Хассин. Резервный арбитр — Мартин Аткинсон.

Последний матч «Лестера» с «Манчестер Юнайтед», проходивший 16 октября 2021 года в рамках 8-го тура АПЛ, завершился уверенной победой «лис» со счетом 4:2. Забитыми мячами в той встрече отметились Мейсон Гринвуд (19' Бруну Фернандеш), Юри Тилеманс (31' Келечи Ихеаначо), Чаглар Сеюнджю (78' Айосе Перес), Маркус Рэшфорд (82' Виктор Линделеф), Джейми Варди (83' Айосе Перес) и Патсон Дака (90+1').