Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Американская тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту Земли 40 малых спутников, сообщает 1 апреля компания-разработчик SpaceX.

Система спутников Popmech.ru

Космический старт был произведен в 19:24 мск с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Уточняется, что на орбиту выведено 40 малых аппаратов в интересах коммерческих и государственных операторов США и других стран. Через 10,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX совершила вертикальную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике.

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