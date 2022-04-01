Северодвинск, Архангельская область, 1 апреля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко создал комиссию по расследованию обстоятельств ДТП в Карелии, в котором пострадали дети. Об этом он сообщил в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Автобус доставлен к ОМВД по Пудожскому району для проведения следственных мероприятий. По предварительной информации, на соревнования команду направляла Федерация борьбы Архангельской области», — сообщил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пудожском районе Карелии перевернулся автобус, который перевозил 19 детей из Северодвинска, четверо из них госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.