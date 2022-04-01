Москва, , 21:33 — REGNUM Завтра, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский «Локомотив». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Антон Фролов.

В последний раз «Локомотив» и «Спартак» играли между собой 7 ноября 2021 года в матче 14-го тура чемпионата России. В том матче, завершившемся со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Гирано Керк (23' Франсуа Камано) и Наиль Умяров (64').

На данный момент «Локомотив» с девятью победами и 34-мя набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак», набрав 27 очков, располагается тремя позициями ниже.