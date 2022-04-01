Луганск, , 21:24 — REGNUM Народный Совет Луганской Народной Республики принял закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации (фейков) о Вооруженных силах России и республик Донбасса, а также о работе органов государственной власти РФ, ЛНР и ДНР, сообщает 1 апреля пресс-служба республиканского Народного совета.

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«Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс ЛНР новыми статьями, а именно, статьей 246/3, устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР, исполнении государственными органами Российской Федерации, Луганской народной республики, Донецкой народной республики своих полномочий», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, предложено дополнить Уголовный кодекс статьей 341/1 об ответственности за публичные действия, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР.

Уголовная ответственность по части 1 статьи 341\1 УК ЛНР должна наступать в том случае, если фигурант ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

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