Берлин, , 21:23 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, в Берлине на стадионе «Ан дер Альтер Ферстерай» «Унион» в первом матче 28-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с «Кельном». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Унион»: Фредерик Реннев, Пол Джаекел, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Рани Хедира, Гриша Премель, Нико Гиссельманн, Генки Харагути, Кристофер Триммель, Тайо Авоньи, Шеральдо Беккер.

«Кельн»: Марвин Швабе, Тимо Хюберс, Йонас Хектор, Лука-Яннис Килиан, Кингсли Эхизибуэ, Салих Озкан, Деян Любичич, Флориан Кайнц, Элье Скири, Себастьян Андерссон, Марк Ут.

Бригада арбитров: Флориан Бадштюбнер | Маркус Шуллер | Маркус Зинн | Александер Затер.

На данный момент берлинский «Кекльн», одержав десять побед и набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с 38-ю очками идет двумя позициями ниже.