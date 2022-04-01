Вашингтон, 1 апреля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ведет переговоры с одним из крупнейших американских телеканалов MSNBC о переходе на работу туда после завершения карьеры в Белом доме, сообщают 1 апреля местные СМИ.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Ожидается, что Псаки покинет Белый дом в мае 2022 года. При этом она заинтересована в том, чтобы иметь собственное шоу. До назначения на нынешнюю должность, с 2017 по 2020 год, она работала контрибьютором на CNN.

Ранее стало известно, что крупнейшие американские телеканалы CNN и MSNBC пытаются подписать контракт с давним публицистом-демократом.