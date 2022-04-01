1 апреля 2022 | Время чтения 14 мин

В чём суть денацификации Украины? Речь не может идти только о запрете идеологии Бандеры, о суде над нацбатальонами и их спонсорами. Вопрос гораздо более широкий – это пути восстановления Украины, организации ее индустриальной, городской и сельской жизни – потому что «бандеровщина» исторически связана и с укладом на определенных территориях.

Виталий Волков, , 22:46 — REGNUM Об особенностях денацификации Украины Виталий Волков беседует со специалистом по кризисным ситуациям, ветераном КУОС и СВР Львом Ивановичем Корольковым.

Специальная операция России по денацификации Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Виталий Волков: Что означает «денацификация Украины» с учетом советского исторического опыта?

Лев Корольков: Я не историк, я занимаюсь геополитикой. Но есть определенные законы развития кризисов. Мне легендарный советский разведчик Павел Анатольевич Судоплатов рассказал очень подробно историю возникновения ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Важно понимать, что украинский национализм развился на территории, которая частично входила в состав Австро-Венгерской империи, а частично в состав Российской империи, куда в то время входила и Польша. ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тогда имела другой характер — это была мечта о создании собственного независимого государства, в том понимании, которое возникло в Галицкой Руси, то есть на территории, входившей в Австро-Венгрию.

Этот цивилизационный, нормальный, достаточно мирный процесс изменила Первая мировая война. Солдаты и офицеры с Галицкой Руси служили в отрядах сечевых стрельцов Австро-Венгерской монархии. После окончания Первой мировой войны и заключения перемирия в Компьене костяк воевавших на стороне Австро-Венгерской империи жителей Галиции оказался в некоем вакууме, поскольку всю Европу охватили революционные волнения, которые привели к «краху четырёх империй».

Морис Пийар-Верней. Компьенское перемирие

Этот костяк и основал т. н. Западно-Украинскую Народную Республику (ЗУНР) в 1918 г. Таковая просуществовала примерно до 1920 г., когда по решению стран-победительниц вся Западная Украина как часть Австро-Венгерской империи была выделена в состав вновь создаваемой Польши во главе с Пилсудским. Туда вошли основная часть Польши, ранее входившая в состав Российской империи, и Галиция целиком. Таким образом, ЗУНР просуществовала год с небольшим, а ее лидеры и составили основу украинского подполья на территории Речи Посполитой (РП). За 20 лет существования в составе РП эта часть Польши была самой беспокойной и мятежной. Там сформировалось то, что потом стало называться «территорией УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в форме ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала находилась под руководством Коновальца, потом Мельника, и концу 1944 г. уже Бандеры и Шухевича.

На стороне немцев в период 1942–1944 гг. активно воевали значительные контингенты уроженцев Западной Украины, т.е. уже возник серьезный фундамент т. н. генетической памяти. С началом войны против СССР значительная часть актива УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и населения была привлечена в составе полицейских батальонов для борьбы с партизанским движением на территории Украины и Белоруссии, а в 1944 г. была сформирована дивизия СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впрочем, вскоре наступающими частями Красной армии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была разбита и пополнила подпольные ячейки и бандформирования. А остатки дивизии и полицейских батальонов вместе с отступающей немецкой армией ушли на территорию Рейха. Большая часть под ударами чекистских операций уже позже с боями прорывалась через территорию Польши и Чехословакии на территорию Западной Германии, тогдашняя обстановка это позволяла. Чехословацкие и польские формирования активно участвовали в борьбе с ними и понесли значительные потери.

Украинские коллаборационисты из дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Виталий Волков: Как отнеслись к этому контингенту западные страны-победительницы?

Лев Корольков: Значительная часть сторонников Бандеры перебралась на Запад, в Канаду, принявшую их в силу нехватки рабочих рук. А 140 000 человек из тех, кто перешел в Западную Германию, приняли Соединенные Штаты по специальному решению Конгресса. Вот они и первые ветераны 1914−1918 гг. — т. н. первая волна украинских националистов, с началом Холодной войны составили тот вербовочный контингент, который сыграл очень большую роль в тех ресурсах, которые были использованы США, Великобританией и пр. против СССР и вплоть до новейшей истории. Будем считать условно, что с 2004 года (первая «оранжевая революция»), воспользовавшись изменившейся ситуацией, уроженцы Западной Украины стали играть все большую и большую роль в украинской политике. Значительная часть окончивших ВУЗы в городах Центральной Украины «западенцев», как правило, там и оседала, а не возвращались обратно на Западную Украину. Среди них культивировалась устойчивая связь с предками, потомки которых уже давно прижились в Канаде и США.

Виталий Волков: Значит ли это, что Россия опоздала с денацификацией?

Лев Корольков: Нынешняя ситуация и принятые решения, альтернативы которым абсолютно не существовало, привела к тому, что единственным из способов решения является не только демилитаризация, но и денацификация, особенно значительной части молодого поколения Украины.

Виталий Волков: А это возможно, исходя из прежнего тяжелого опыта советского государства?

Лев Корольков: В 1938 году Судоплатов в Роттердаме по заданию Сталина ликвидировал Коновальца (уже тогда стало понятно, что через Коновальца и его организацию уже давно и опасно для СССР действует германская разведка, а сам он получал огромное финансирование — 2 миллиона рейхсмарок в год). В 1939 году была первая системная попытка ликвидировать структуру Коновальца — Мельника и ее влияние на население, но тогда органам не хватило для этого времени мирного периода. К этому времени «территория» практически была несостоявшимся государством, которое после 1939 года вошло в состав СССР, и вместе с проблемами социального, экономического и прочего характера мы унаследовали сильнейшую систему подпольной организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Евгений Коновалец

В тот период по ней были нанесены определенные удары. Большая часть работы заключалась в создании специальных частей госбезопасности, усиленных отрядами погранвойск и армейских подразделений. Но все же тогда основная борьба была сосредоточена на польском подполье — на выявлении жандармов, бывших офицеров-осадников. Настоящая денацификация, ее второй этап, начался в августе 1944 года, когда советские войска вновь вступили на территорию Западной Украины. Дивизия СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была разгромлена, разбежалась, и ее части сохранились в виде полицейских батальонов германской армии. И с 1944 года, примерно в течение восьми лет (аналогично периоду с 2014 по 2022 год) огромная машина госбезопасности при полной поддержке всего государства боролась с ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И победа, причем довольно относительная, была достигнута весьма жесткими методами. Я по документам изучал историю этой борьбы, ведшейся с 1944 по 1947–1948 годы. Эти меры позволили свести, по возможности, к минимуму активность УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Виталий Волков: Какие именно меры?

Лев Корольков: По лесам было огромное количество схронов с оружием, и людей, которые, как сейчас «азовцы» («Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), не могли сдаться, потому что на них не распространялась никакая амнистия (хотя амнистий проводилось много). Система мер прежде всего имела целью отрезать пути снабжения БК. Изымалось то оружие, которое осталось у населения (хотя тут были тонкости, поскольку многие держали оружие для обороны — ведь, помимо политического бандитизма, был и уголовный, и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сочетала в себе оба вида). Обнаруживались схроны, выявлялись места концентрации бандподполья. И, самое главное, выявлялись связи с местным населением, с родственниками или с теми, с кем ранее были установлены контакты по местам проживания и т.д.

И, наконец, поскольку там система хуторская, то на каком-то этапе, года с 1949, проводилось укрупнение хозяйств, создание МТС и внедрение коллективного труда. В 1951 году отдали соответствующие приказы и стали собирать хуторян в колхозы. Колхозы позволяли собирать в большие трудовые коллективы отдельные населенные пункты. Раньше, кто из леса пришел на хутор, получил сало, горилку, и — обратно в лес. А тут люди на виду, в коллективе. Эти технологии, насколько я знаю, сейчас извлекаются из архивов и изучаются (я много общался с П. А. Судоплатовым, который работал и по лидерам ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и по этой теме). Были меры, прилагаемые к конкретному району или даже населенному пункту. Речь шла о прерывании снабжения бандитов, в первую очередь, питанием.

С другой стороны, проводились амнистии. Иногда они тоже распространялись только на определенную местность. В итоге, в основном из-за отсутствия снабжения, большинство более-менее крупных формирований развалилось. Хотя банды внедряли своих людей в руководство сельских общин, колхозов, органов власти — этих лиц надо было выявлять агентурной работой и оперативными мероприятиями. И, конечно, просветительская работа с населением. Из «центра» посылали учителей, других командированных — они, увы, понесли большие потери от рук УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но постепенно часть людей стала от неё отваливаться. Другую часть уничтожали. С хуторов люди бежали, люди стремились в крупные села, где была большая безопасность. Система заработала постепенно, одномоментно это невозможно. Но к началу 1950-х годов с организованными бандформированиями было покончено.

Сергей Васильковсий. Карпов Хутор. Харьковщина. 1864 Украина, Харьковская область

Виталий Волков: А такая мера, как депортация?

Лев Корольков: Это отдельный вопрос. Это была самая действенная мера. Депортация осуществлялась в случае выявления какого-либо содействия УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя уличенные в этом всегда говорили, что делали это под угрозой. В основном, это касалось родственников членов организации. Им выносились небольшие сроки и проводилось выселение в Казахстан или на Колыму. Это помогло подрубить корневую систему УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мера применялась не массово, как при коллективизации, а при наличии материалов, полученных в ходе наблюдения и последующей разработки. Но органы старались подвести под эту линию многих родственников тех, кто прятался в лесах. Всего, по данным архивных источников, были выселены несколько сот тысяч человек.

Потом в 1953 они были амнистированы, часть вернулась на Украину, а часть осталась. И уже во время хрущевской оттепели те бандеровцы, которые через Германию попали в составе перемещенных лиц во Францию, в Бельгию на шахты, а потом в США и в Канаду, сумели восстановить связи с западно-украинскими родственниками в СССР. Добрые родственники из Канады наезжали на Запад Украины толпами, привозили дефицитные подарки, говорилось, как «там» хорошо живут люди, и шла вербовка. Это предтеча майдана. Старая идеология, наложенная на антисоветизм, снова возродилась. По этой линии, и с учетом имевшегося в СССР дефицита со стороны диаспор, было оказано сильное влияние. Это были семена того, что дало всходы сейчас. Потому что в основе любого явления — личность. На момент российской спецоперации практически все местные административные органы были под контролем выходцев с Западной Украины или тех, кто в ходе обучения принял эту идеологию, был «нацифицирован». Одним из первых «нацификацию» прошел Харьков. Это был «русский город», но работа с подростками через фанатские ультраправые структуры создала целое поколение упорных нацистов, которые сыграли роль карателей в подавлении прорусского движения в Одессе в 2014 году. И тут большая вина Януковича, который, не желая, чтобы на нем была кровь, довел до большой крови. Майдан пришелся на тот момент, когда у нас были свои проблемы, и здесь в руководстве были лица, которые Майдану активно помогали.

Виталий Волков: Советскими спецслужбами был ликвидирован Коновалец, а потом и Бандера. Это метод, или на сегодняшний день есть более эффективные способы решения корневой проблемы?

Лев Корольков: Методов много, потому что с развитием технологий и ростом их воздействия на психику не отдельных людей, а целых стран, изменяются возможности. Запад, его нынешняя поддержка бандеровщине и слом этой поддержки — это ключ. Важно учитывать, что Запад — это лоскутное одеяло при всей демонстрации его единства. А лоскутное одеяло долго не служит. Малые лоскуты еще не ощутили всех последствий прерывания сырьевых поставок, поставок удобрений. Уровень проблем может стать сходным с тем, который был после второй мировой войны. Но у США больше нет ресурсов на новый план Маршала. По оценкам специалистов, их собственная инфраструктура находится в критическом состоянии. И так далее.

Юный Степан Бандера в «Пласте», 1923

Виталий Волков: Сейчас есть ресурсы для проведения нового этапа денацификации?

Лев Корольков: Сейчас надо готовить много народа для проведения первого этапа новой денацификации, призывать их из запаса. Организовывать комендатуры и соответствующую фильтрационную работу на освобожденных территориях. Такая работа, насколько я знаю, уже ведется. Есть фонд «Добровольцы Донбасса», есть товарищ Бородай, который в свое время возглавлял Донецкую республику, и людей готовят руководить освобожденной Новороссией. Современные технологии позволяют локализовать, блокировать активных сторонников бандеровцев, а зачистка должна проводиться жестко.

Далее, изучаются архивы, востребуются старые специалисты. Сейчас надо заменять «головы». И нынешняя денацификация будет проходить очень сложно. Нужно будет вырастить по крайней мере одно денацифицированное поколение, а то и два. А это — 25 лет.

При этом мы сейчас должны осмыслить, что произойдет с миром в результате успешного завершения российской спецоперации. Например, в Мариуполе нацистскому «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по тем делам, которые они творили, нечего предложить, кроме смерти. «Азовцам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на той территории, которая называлась Украиной, больше не будет места. С окончанием процесса уничтожения военной и правоохранительной системы нынешней Украины масса «нацифицированных» украинцев уйдет на Запад, в потоке беженцев. Среди них есть озверевшие, отвоевавшие, проигравшие радикалы, считающие, что им все на Западе обязаны. Прежде всего, их пригреют ФРГ, Польша, Северная Европа. Структуры государственной безопасности там не в состоянии справиться с таким контингентом. И это не «халифат Европа» из прежнего потока, а европеоиды, которые знают, где лизнуть, и как куснуть систему, выстроенную европейцами. Это будет катастрофой для Запада, которая изменит и экономику, и геополитику. И тогда его любовь к свободной и несчастной Украине, на которую навалился русский медведь, перейдет в ненависть. Это не предположение, это объективный закон психологии. И это предмет для тщательного исследования тех возможностей, которые с наименьшими потерями для нас и для нового государства или государств на территории Украины создадут денацифицированное пространство. Для нас существует лишь один выход — выдавить всех желающих и нежелающих на Запад, в пределы стран НАТО, которые так болеют за новое поколение нацифицированных украинцев. Тогда результатом скорее всего будет и решение вопроса санкций, и восстановления нормальных отношений с большинством стран старой Европы.

Виталий Волков: Как объяснить то, что поляки, которые хорошо знают, что такое «Волынская резня», поддерживают крайние радикальные силы?

Лев Корольков: Это легко объяснимо. Поляки привыкли находиться в ситуации выбора между меньшим и большим злом. Нас они сочли большим злом. Они с 1990-х годов снова погрузились в бредовую идею «Речи Посполитой от можа до можа». Над Украиной они задумали доминировать и продвигать через нее свое влияние. А сейчас они уже не могут дать задний ход. Польша оказалась главным хабом по снабжению ВСУ вооружениями, которые поставляет Запад, все еще полагавший, что он получит в 2022 году свои запланированные деньги от включения Украины в зону своей экономической оккупации. А теперь они сами себя загнали в угол.

Жертвы Волынской резни

Виталий Волков: На какой территории, по Вашей оценке, предстоит проводить денацификацию?

Лев Корольков: Мое личное мнение, что поначалу красная линия нами проводилась по восточной границе западных областей Украины. Об этом говорит характер ракетных ударов, которые поначалу наносились, и ряд других факторов. Сейчас, как я понимаю, красная линия проведена по западным границам нынешней Украины.