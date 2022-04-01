Казань, , 21:19 — REGNUM 1 апреля казанский «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/22 уступил подмосковным «Химкам» со счетом 2:3. Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.80 по версии портала WhoScored был признан 28-летний Резиуан Мирзов.

Резиуан Мирзов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Резиуан Мирзов вышел в стартовом составе «Химок» и провел на поле все 90 минут. За отведенное время футболист успел отметиться одной результативной передачей и семью успешными обводками. Точность передач нападающего составила 72%.

В текущем сезоне на счету Мирзова один забитый мяч и одна результативная передача в пятнадцати матчах чемпионата. За «Химки» футболист выступает на правах аренды из «Спартака».