Казань, 1 апреля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. 1 апреля в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от подмосковных «Химок». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

ФК «Химки»

Желтые карточки получили Александр Зуев, Кирилл Боженов, Илья Самошников, Илья Лантратов и Бутта Магомедов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Адлан Хатуев.

Забитые мячи: Герман Онугха (56' Александр Зуев) — 1:0, Денис Глушаков (60') — 1:1, Илья Кухарчук (62' Резиуан Мирзов) — 1:2, Дмитрий Тихий (85' автогол) — 2:2, Захар Волков (90' Брайан Идову) — 2:3.

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Талби, Зотов, Самошников, Бакаев (Игнатьев, 78'), Апшацев (Кузнецов, 67'), Зуев (Фаттахов, 89'), Мусаев, Кучаев, Онугха.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Кухарчук, Боженов, Глушаков, Сабович (Магомедов, 55'), Главчич (Идову, 55'), Камышев (Григалава, 86'), Мирзов, Руденко (Долгов, 68').

«Химки», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 21 очко, поднялись на тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25-ю очками остался на десятой позиции.