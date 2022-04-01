1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Верховная рада Украины приняла законопроект о повышении налоговой нагрузки для иностранных компаний, которые продолжают работать в России.

Мирослава Романенко, , 22:52 — REGNUM Украинский парламент принял законопроект о повышении налоговой нагрузки для иностранных компаний, продолжающих работать в России. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба партии «Слуга народа».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения указали на то, что данный законопроект может «ударить» по экономике Украины.

«Верховная рада приняла закон о повышении в 1,5 раза налогов для международных компаний, работающих на Украине и не ушедших из России. Гении просто. Киев решил избавиться от иностранных инвесторов. Просто вынуждает их уйти с Украины. Ну или поднять для украинцев цены», — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Не препятствовать!» — с сарказмом отреагировала Алина А.

«А чего не в 10 [раз]?» — задался вопросом Григорий.

«Маразм крепчал, деревья гнулись», — пишет Sealz.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В конечном итоге это уже не имеет никакого значения. Они могут что угодно принимать, все равно этой Украины уже не будет», — также написал Andrew K.

«Экономический дебилизм, замешанный на политическом идиотизме. По другому охарактеризовать не могу», — отметила Elena D.

«Гениально. Если компания есть и в России, и на Украине, угадайте, какой рынок она выберет», — не без сарказма поинтересовался Андрей.

«Идиоты. Люди живут не себе во благо, а назло России…» — не выдержала Ирина Р.

«Нобелевку по экономике им», — пошутил Юрий М.

«Последние законы Украины похожи на агонию», — добавил Пётр Н.

«1 апреля богато на законотворчество», — отреагировал Игорь Д.

Клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё правильно, добейте свою экономику до конца», — иронизирует «Мирный».

"Главное — не вмешиваться», — с сарказмом пишет Ekaterina B.

«[Украинцы] уверены, что ради… [Украины] они (иностранные компании — М. Р.) сдриснут из России», — задумался Pumma.

«Им еще долги за оружие отдавать, не мешайте», — не без сарказма прокомментировала Valeriia G.

«У Зеленского агония. Денег нет, оружия нет, помощи от хозяев нет, они просто… послали клоуна», — подытожил «Крым».

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Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что Киев планирует назначить специальную награду для компаний, прекративших или планирующих прекратить свою работу в России.