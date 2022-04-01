Бухарест, , 21:14 — REGNUM В столице Румынии объявлено новое, третье за последние десять дней, штормовое предупреждение. Об этом 1 апреля сообщает румынская газета Jurnalul.

Огата Корин. Боги ветра и грома Pushkinmuseum.art

По сведениям Национального метеорологического управления Румынии, в ближайшее время в Бухаресте и прилегающим к нему районам ожидается усиление ветра в порывах до 65 км/ч.

В этой связи местные власти в очередной раз призвали население воздержаться от любых перемещений в потенциально опасных зонах. Указанное штормовое предупреждение будет действовать до 3 апреля.

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