Рим, 1 апреля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассчитывает, что 33-летний атакующий полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян останется в римском клубе. Об этом 1 апреля сообщил журналист Николо Скира.

Photolure Генрих Мхитарян

В текущем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В семи матчах Лиги Конференций УЕФА армянский полузащитник не смог набрать очков по системе гол+пас.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение полузащитника с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что руководство «Ромы» планирует предложить футболисту подписать двухлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/24.